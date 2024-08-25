РФ направила ноту с требованием о доступе к Дурову

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, которого задержали накануне в аэропорту Ле Бурже. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного», — сказала дипломат.

Дуров был арестован накануне во Франции. Бизнесмена задержали около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа отец предпринимателя Валерий Дуров заявил, что узнал о задержании сына недавно и совершенно случайно. Он подчеркнул, что не обладает подробной информацией о произошедшем.

Ранее в Брюсселе оценили законность задержания Дурова.