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Израильская делегация прибыла в Каир на переговоры

ТАСС: израильская делегация прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС

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Shutterstock

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по сделке по освобождению заложников. Об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Подробности о переговорах не приводятся.

23 августа власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Сейчас считается, что в плену у ХАМАС остаются около 80 человек.

Ранее в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».

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