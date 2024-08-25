Израильская делегация прибыла в Каир на переговоры

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по сделке по освобождению заложников. Об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Подробности о переговорах не приводятся.

23 августа власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Сейчас считается, что в плену у ХАМАС остаются около 80 человек.

Ранее в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».