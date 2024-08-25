Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова связала арест Дурова с попыткой закрыть Telegram

Москалькова связала арест Дурова с попыткой закрыть Telegram и скрыть правду

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала арест Павла Дурова во Франции «грубым нарушением свободы слова» и связала его со стремлением «закрыть» мессенджер Telegram. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Власти Франции <..> вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку», — заявила она.

При этом Москалькова признала, что «многим не нравится» быстрый канал распространения информации, свободной от цензуры.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова с тем, что он русский, но заявил, что принципиальный отказ сотрудничать с правоохранительными организациями принес бы ему проблемы в любой стране.

Ранее Роскомнадзор отменил блокировку Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами