Юноша провел одиночный пикет у посольства Франции в Москве

Юноша провел одиночный пикет в поддержку Дурова у посольства Франции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его словам, он решил проявить солидарность, придя с картонным плакатом, на котором по-французски написано «Свобода, равенство, братство». Подчеркивается, что его не задержали.

Позднее заместитель председателя «Новых людей» Александр Даванков рассказал в своем Telegram-канале об акции в поддержку Дурова у посольства Франции в Москве. Политики оставили возле посольства бумажный самолетик в поддержку бизнесмена и призвали россиян проводить подобные акции в столице и других городах.

До этого в Брюсселе назвали арест Дурова соответствующим Акту о цифровых услугах ЕС.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.