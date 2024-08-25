Российские послы потребовали от властей Франции дать консульский доступ к Дурову

Посольство РФ во Франции потребовало от властей обеспечить защиту прав арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.

Также российские дипломаты потребовали предоставить им консульский доступ к бизнесмену.

24 августа Дурова арестовали во Франции. Бизнесмена задержали около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал задержание Павла Дурова с тем, что он русский.