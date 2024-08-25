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Американский политик высказался об аресте Дурова во Франции

Кеннеди-младший заявил о важности защиты свободы слова после ареста Дурова

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу бывшего главы государства Дональда Трампа, заявил о необходимости защищать свободу слова. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом политик прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Он подчеркнул, что упомянутая платформа является зашифрованной и не подвергается цензуре со стороны властей.

«Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда», — добавил Кеннеди-младший.

24 августа Дуров прилетел во Францию из Азербайджана. Однако, когда предприниматель выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже, его задержали и затем арестовали. Это произошло около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

По информации телеканала TF1, основная претензия французских властей к бизнесмену заключается в шифровке сообщений в Telegram. Из-за этого ему могут предъявить обвинения в мошенничестве, терроризме, отмывании денег и совершении иных правонарушений. Если основателя мессенджера признают виновным, его могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве заявили, что предприняли все необходимые шаги для прояснения случившегося.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал задержание Павла Дурова с его национальностью.

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Арест Павла Дурова во Франции
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