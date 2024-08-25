Стали известны планы КНР относительно визита в страну помощника президента США

Пекин в ходе визита в страну советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана планирует выразить Вашингтону озабоченность по вопросу Тайваня. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на неназванного представителя китайского министерства иностранных дел.

В материале уточняется, что чиновник из США посетит КНР в период с 27 по 29 августа.

«КНР выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегическую безопасность страны, представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования», — сказал источник.

При этом он назвал вопрос Тайваня «красной линией» в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона, через которую нельзя переступать. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, обретение островом независимости может стать большой угрозой для стабильности и мира в регионе.

Источник добавил, что американские власти обязаны соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять обещание не поддерживать отсоединение Тайваня.

Также в министерстве подчеркнули, что в рамках поездки Салливана в КНР должен состояться четвертый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Первые три прошли в Вене, на Мальте и в Бангкоке соответственно.

По словам представителя ведомства, визит американского чиновника в Пекин является «важной мерой по реализации консенсуса». Речь идет о договоренностях, которых китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден достигли в ходе встречи в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

Ранее США передали Тайваню новейшие зенитно-артиллерийские комплексы.