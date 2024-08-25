В Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой»

США готовы поддержать Израиль в конфликте с движением «Хезболла». Об этом написал портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя Пентагона Пэта Райдера.

Он заявил, что в Пентагоне продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал 25 августа о ночных попытках «Хезболлы» ударить по Хайфе. Всего утром 25 августа «Хезболла», по собственным заявлениям, выпустила по Израилю свыше 300 БПЛА и ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее стало известно, что «Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион.