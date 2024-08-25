«Хезболла» пригрозила жестко ответить на атаки со стороны Израиля

Движение «Хезболла» готово дать жесткий ответ на атаки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если в результате ударов пострадают мирные жители Ливана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ливанского движения.

В заявлении отмечается, что в настоящее время «Хезболла» находится в состоянии максимальной готовности.

«Исламское сопротивление в Ливане <...> силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким», — добавили в пресс-службе.

27 июля «Хезболла» нанесла удар по Голанским высотам, которые находятся под контролем израильских властей. В частности, атака пришлась на поселок Мадждаль-Шамс. Из-за обстрела здесь пострадали 12 детей.

Через три дня ЦАХАЛ ударил по столице Ливана, назвав целью атаки второе лицо в «Хезболле».

В ночь на 25 августа ливанское движение выпустило более 320 ракет по военным объектам на территории Израиля. В «Хезболле» уточнили, что таким образом ее члены ответили на атаку бойцов еврейского государства на Бейрут.

Ранее в Израиле на двое суток ввели режим чрезвычайного положения.