Министры обороны Израиля и США обсудили удары по объектам «Хезболлы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом пишет газета The Times of Israel.

По информации издания, беседа состоялась на фоне превентивных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам ливанского движения «Хезболла». Военнослужащие еврейского государства организовали атаки после того, как получили сообщения о подготовке движения к масштабному нападению на Израиль.

«Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить неминуемую угрозу гражданам Израиля», — заявил Галант, общаясь с Остином.

Он добавил, что власти еврейского государства внимательно следят за развитием событий в Бейруте. Израиль готов использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для защиты жителей, подчеркнул министр.

Как отметили журналисты, в ходе разговора Галант и Остин обратили внимание на необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 25 августа в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы». Официальный представитель армии еврейского государства Даниэль Хагари назвал атаки на объекты ливанского движения «актом самообороны».

В ответ «Хезболла» начала бить по израильской территории.

Ранее в Израиле на двое суток ввели режим чрезвычайного положения.