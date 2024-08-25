В МИД рассказали о работе по делу Дурова

В связи с информацией о задержании во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения данной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в диппредставительстве отметили, что со стороны юристов Дурова не поступало обращений в посольство РФ по информации о его задержании.

Представители посольства также подчеркнули, что начали работу вокруг инцидента с Дуровым еще до того, как вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Павла Дурова.

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован в Париже 24 августа около 20:00 (21:00 мск). Французские следователи задержали россиянина, когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сенатор Цеков заявил, что задержание Дурова показывает, что в Европе не соблюдается свобода слова.