Захарова одним словом отреагировала на «русню» из уст премьер-министра Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала россиян «русней», поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости. Слова российского дипломата приводят «Известия».

«Нацисты», — сказала Захарова.

До этого Шимоните заявила, что Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

Ранее Захарова сообщила, что преследование россиян в странах Европы за последние полтора-два года стало нормой. По ее словам, в некоторых государствах ЕС действуют законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости. Захарова назвала такие действия позором для любой страны.

Также Захарова пообещала, что Москва ответит за запрет Литвы на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из РФ.

Ранее украинским медиа дали рекомендации по обозначению российских военных.