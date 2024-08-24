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Дуда признал, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки

Дуда признал участие переданных Украине польских танков в операции под Курском

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда признал, что переданные Киеву танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию его выступления, которую вело Польское телевидение.

«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — заявил польский президент после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме этого, Дуда пообещал продолжить военную и политическую поддержку страны в «ее стремлении вступить в НАТО и ЕС».

24 августа президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Президент выступил с речью, пообещав продолжить военную поддержку Украины.

14 августа интернет-портал Defence24 писал, что Вооруженные силы Украины при атаке на Курскую область используют бронетехнику польского производства. Позже польское издание Interia сообщало, что украинские солдаты используют польские бронетранспортеры Oncilla в Курской области.

Ранее в Польше спрогнозировали возможные последствия войны с Россией.

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