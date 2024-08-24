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Польша предложила НАТО перехватывать над Украиной ракеты

Дуда: Польша предлагала НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале

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Jakub Porzycki/Reuters

Польское правительство еще в феврале во время парижской конференции предлагало НАТО сбивать ракеты над Украиной. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Польша на встрече в Париже поставила вопрос о том, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над территорией Украины», — сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что на этой же встрече предлагалось размещать средства противовоздушной обороны, которыми сбивались бы ракеты, на территории стран-участниц альянса. По его словам, подобное решение было бы правомерным со стороны НАТО.

До этого директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и адекватный ответ, если Польша предпримет попытки перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. Он также отметил, что Москва не ведет переговоров с другими странами по этому поводу.

Ранее некоторые участники НАТО нарушили обещания по поставкам оружия для ВСУ.

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