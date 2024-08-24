Глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) по предложению мирного урегулирования на Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что визиты Орбана в Москву и Пекин подверглись критике.

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля», — сказал Сийярто.

Он отметил, что Боррель верит, что Венгрии будет обидно, если совет глав МИД Евросоюза соберется не в Будапеште, а где-то в Брюсселе.

«Нам все равно», — отметил Сийярто.

Также Сийярто рассказал, что сегодня в Европе сложился «огромный кризис» демократии. Он добавил, что сейчас «либеральный мейнстрим» перешел от юридических, экономических и политических мер давления на методы «полного уничтожения» политиков. По его словам, это необходимо для «создания пост-суверенной эпохи, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения».

Ранее Сийярто рассказал, что недоволен реакцией ЕС на действия Орбана.