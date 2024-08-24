В Венгрии пожаловались на кризис демократии в Европе

Сегодня в Европе сложился «огромный кризис» демократии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

«Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды», — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто добавил, что сейчас «либеральный мейнстрим» перешел от юридических, экономических и политических мер давления на методы «полного уничтожения» политиков. По его словам, это необходимо для «создания пост-суверенной эпохи, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу необходимость расплаты за военную поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Сийярто рассказал, что недоволен реакцией ЕС на действия Орбана.