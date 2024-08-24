В МИД Венгрии ответили на критику выдачи льготных виз российским гражданам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несостоятельными обвинения в том, что выдача его страной льготных рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии представляет угрозу для Шенгенской зоны. Об этом пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 24 августа принял участие в политическом фестивале Tranzit. На мероприятии он обратил внимание, что многие государства раскритиковали решение венгерских властей внести изменения в программу «Национальная карта».

«Никого не интересует <...>, как именно выглядит порядок [выдачи виз россиянам и белорусам], но отовсюду сказали, что эти венгерские правила — огромная опасность для всей Шенгенской зоны», — сказал дипломат в ходе своего выступления.

При этом Сийярто добавил, что сейчас на территории стран — членов Европейского союза (ЕС) проживает почти один млн российских граждан. Из них в Венгрии находятся всего семь тыс. человек.

Как отметил министр, «больше всего поучений» Будепешт слышит от стран Балтии. Но в этих государствах проживают в 20 раз больше граждан РФ по сравнению с Венгрией, подчеркнул он.

9 июля венгерское правительство расширило список стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» двухлетнюю рабочую визу. Изначально в перечне фигурировали только Сербия и Украина, но теперь в него добавили РФ, Белоруссию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Молдавию и Черногорию.

Ранее в Венгрии раскрыли число российских граждан, подавших заявку на оформление льготной рабочей визы.