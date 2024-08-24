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Министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей готовиться к сложной зиме

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РИА «Новости»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима для жителей страны будет трудной. Его слова приводит РБК-Украина.

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая», — заявил он.

По его словам, жителям необходимо найти возможность автономного обеспечения.

«Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — отметил Галущенко.

Он отметил, что власти будут пытаться восстановить поврежденные энергетические объекты, при этом их будет необходимо прикрыть системами противовоздушной обороны.

18 августа в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что на всей территории Украины ожидаются плановые отключения электричества. В компании подчеркнули, что отключать электроэнергию планируется с 17:00 до 21:00. В «Укрэнерго» добавили, что причиной для таких мер послужило увеличение потребления энергии из-за жары.

Ранее министр энергетики Украины назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.

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