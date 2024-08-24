Дуда выступил в Киеве на праздновании независимости Украины

Президент Польши Анджей Дуда, выступая в Киеве на мероприятии, посвященном 33-й годовщине независимости Украины, пообещал продолжить военную поддержку Украины. Слова главы государства приводит его канцелярия.

Дуда заявил, что Польша с самого начала поддерживала прозападные устремления Украины. Он напомнил, что соседствующие страны несут огромный груз исторического опыта, но призвал строить будущее на примирении.

«Мы хотим построить будущее на правде и искреннем примирении. Братские нации обязаны сделать это друг перед другом», — заявил Дуда.

24 августа президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину.

Накануне сообщалось, что в Польше разгорелся коррупционный скандал, связанный с поставкой генераторов на Украину и трениями между политическими противниками.

Ранее в Польше спрогнозировали возможные последствия войны с Россией.