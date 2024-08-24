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Le Monde: секретные переговоры между Россией и Украиной сорвала операция ВСУ

Le Monde: тайные переговоры между РФ и Киевом сорвала операция ВСУ под Курском

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Александр Кряжев/РИА Новости

Секретные переговоры между Россией и Украиной были сорваны наступлением в Курской области. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на информированные источники.

По их данным, стороны должны были договориться о прекращении «ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон», что могло означать «частичное прекращение огня».

«Под эгидой Катара велись конфиденциальные переговоры между Киевом и Москвой с целью добиться частичного прекращения огня, которые были прерваны наступлением в Курской области», — сказано в сообщении.

Утверждается, что делегации РФ и Украины должны были встретиться в Дохе в конце августа.

17 августа американское издание The Washington Post также сообщило, что атака на Курскую область якобы сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Отмечалось, что предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты двух стран сроком два месяца. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами данные сообщения.

Ранее некоторые участники НАТО нарушили обещания по поставкам оружия для ВСУ.

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