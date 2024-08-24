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Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

Рада: Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Законопроект предусматривает, что гражданские лица, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, обязаны сообщить в полицию о находке и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы. Также гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в стране обязаны вернуть в полицию оружие или боеприпасы.

До этого сообщалось, что часть стран Североатлантического альянса до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по поставкам Украине оружия и военной техники. По словам собеседников агентства Bloomberg, военная поддержка Киева со стороны государств НАТО остается неравномерной. Поэтому все члены альянса до начала осени вряд ли смогут выполнить взятые ранее обязательства. В частности, это касается поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Источники подчеркнули, что затягивание передачи вооружений негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

Ранее в США раскрыли, почему танки Abrams оказались неэффективны для ВСУ.

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