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Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани

Посол в РФ Чжан Ханьхуэй: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

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Росконгресс

Председатель Китая Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите», — сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии китайского лидера в саммите.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 августа официальный представитель администрации президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что глава государства Сирил Рамафоса примет участие в октябрьском саммите БРИКС.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани.

Объединение было создано в 2006 году Бразилией, РФ, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южная Африка. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в объединении.

Ранее Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину.

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