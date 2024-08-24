Зеленский назвал подходящее место для проведения второго «саммита мира»

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал Индию подходящим местом для проведения второго «саммита мира». Об этом пишет газета Hindustan Times.

Как выяснили журналисты, глава государства предложил провести следующую конференцию в Индии в ходе переговоров с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. Однако он подчеркнул, что это может произойти, только если Нью-Дели согласится присоединиться к итоговому коммюнике первого «саммита мира». Как сказал Зеленский, мероприятие нельзя проводить в стране, которая не подписала данный документ.

В свою очередь, Моди сообщил украинскому лидеру о готовности индийского руководства способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Но в то же время председатель правительства уточнил, что Нью-Дели придерживается «подчеркнуто гуманитарной» позиции по отношению к этому противостоянию.

Переговоры Зеленского и Моди состоялись 23 августа в Киеве. Комментируя встречу, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ее «историческим моментом».

Впоследствии министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Моди и Зеленский посвятили обсуждению этого вопроса «большую часть времени», отметил дипломат.

Ранее журналисты узнали о нежелании Моди становиться посредником в урегулировании конфликта на Украине.