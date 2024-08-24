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Зеленский назвал подходящее место для проведения второго «саммита мира»

Зеленский предложил провести второй мирный саммит по Украине в Индии

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал Индию подходящим местом для проведения второго «саммита мира». Об этом пишет газета Hindustan Times.

Как выяснили журналисты, глава государства предложил провести следующую конференцию в Индии в ходе переговоров с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. Однако он подчеркнул, что это может произойти, только если Нью-Дели согласится присоединиться к итоговому коммюнике первого «саммита мира». Как сказал Зеленский, мероприятие нельзя проводить в стране, которая не подписала данный документ.

В свою очередь, Моди сообщил украинскому лидеру о готовности индийского руководства способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Но в то же время председатель правительства уточнил, что Нью-Дели придерживается «подчеркнуто гуманитарной» позиции по отношению к этому противостоянию.

Переговоры Зеленского и Моди состоялись 23 августа в Киеве. Комментируя встречу, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ее «историческим моментом».

Впоследствии министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Моди и Зеленский посвятили обсуждению этого вопроса «большую часть времени», отметил дипломат.

Ранее журналисты узнали о нежелании Моди становиться посредником в урегулировании конфликта на Украине.

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