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Президент Польши приехал на Украину

Президент Польши Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Канцелярию польского лидера.

«Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — говорится в сообщении.

В Канцелярии президента опубликовали кадры, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.

Накануне сообщалось, что в Польше разгорелся коррупционный скандал, связанный с поставкой генераторов на Украину и трениями между политическими противниками.

По информации издания «Страна.ua», суд вынес решение о заочном аресте бывшего главы правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михаила Кучмеровского, которого обвиняют в злоупотреблениях при поставках генераторов для нужд Украины. Реализация проекта велась на средства гранта ЕС в размере €114 млн.

Коррупция не впервые проявляется в отношениях двух стран. Так, в мае Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против ряда переговорщиков со стороны Киева.

Ранее в Польше спрогнозировали возможные последствия войны с Россией.

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