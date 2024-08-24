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В Германии назвали Индию потенциальным посредником по достижению мира на Украине

Экс-советник Меркель Вад: Индия могла бы стать посредником по Украине

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narendramodi/X (ранее Twitter)

Индия могла бы сыграть возможную роль посредника в разрешении вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад на просьбу прокомментировать визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.

«Индия могла бы стать возможным и важным посредником в войне на Украине в отличие от Германии и ее «ориентированной на ценности, феминистской внешней политики», — сказал Вад.

При этом он отметил, что Индия в равной степени заинтересована в хороших отношениях как с Россией, так и с Украиной, именно поэтому индийский премьер посетил Москву в начале июля, а после и Киев.

По словам Вада, в отличие от Германии, ни Индия, ни Турция, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и критику России, не будут прекращать сотрудничество с РФ в области вооружений.

Тем не менее Индия, по мнению экс-советника Меркель, хочет остаться в хороших отношениях со странами Запада, в том числе с США.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Индийский премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсуждали украинский конфликт и способы его урегулирования.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.

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