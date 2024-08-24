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В США молжет появиться комиссия по расследованию покушений

Трамп пообещал в случае победы учредить комиссию по расследованию покушений

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе митинга в штате Аризона пообещал в случае своей победы на выборах учредить комиссию по расследованию покушений. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в таком случае будут обнародованы оставшиеся документы по делу экс-президента Джона Кеннеди. Кроме того, комиссия будет расследовать покушение на самого Трампа.

«Это дань уважения Бобби (Роберту Кеннеди-младшему. — «Газета.Ru»). Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию по расследованию покушений», — поделился Трамп.

До этого Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона заявил, что исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, но останется в гонке.

Он пояснил, что ранее пообещал снять свою кандидатуру, если станет спойлером (кандидатом, у которого нет шансов победить, но который оттягивает на себя часть голосов). Он добавил, что не верит, что сможет победить при нынешней системе.

Ранее директор ФБР допустил, что Трамп получил ранение не от пули.

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