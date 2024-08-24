Российские дипломаты посетили экстрадированного в США гражданина РФ Петрова

Российские дипломаты 23 августа посетили гражданина РФ Артура Петрова, находящегося под стражей в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального консула России в Нью-Йорке Александра Захарова.

Сейчас россиянин находится в центре временного содержания под стражей в Бруклине. По словам Захарова, дипломаты «условились поддерживать контакты с учетом возможности перевода в другой блок».

Он также заявил, что во время встречи Петров не высказывал претензий по поводу условий содержания.

9 августа в министерстве юстиции США сообщали, что Петров был экстрадирован в США и предстал перед американским судом. В общей сложности ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. В частности, россиянину вменяют незаконный экспорт в РФ микроэлектроники.

В сентябре 2023 года в минюсте США заявляли, что россиянин Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в Российскую Федерацию.

Ранее в Казахстане задержали объявленного в межгосударственный розыск россиянина.