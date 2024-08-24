Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна основная тема переговоров Моди и Зеленского

МИД Индии: главной темой переговоров Моди и Зеленского стал конфликт на Украине

close
100%
narendramodi/X (ранее Twitter)

Двусторонние переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского были посвящены в основном обсуждению украинского конфликта. Об этом заявил в Киеве индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, пишет РИА Новости.

«Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского. — Прим. ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине», — сообщил на пресс-брифинге глава МИД Индии.

По словам Джайшанкара, Индия выступает за дипломатическое решение украинского конфликта. В беседе с Зеленским Моди подчеркнул, что мирные решения не приходят на поле боя, отметил глава индийского МИД.

Джайшанкар сказал, что на этих переговорах Моди упомянул свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел в начале июля в Москве.

Глава МИД добавил, что Моди поделился собственными идеями по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине и дал понять, что Индия не во всем согласна с форматом международного саммита, который ранее прошел в Швейцарии.

Помимо украинского конфликта, лидеры Украины и Индии обсудили ситуацию с продовольствием и энергетикой.

23 августа Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами