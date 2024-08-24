Стала известна основная тема переговоров Моди и Зеленского

Двусторонние переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского были посвящены в основном обсуждению украинского конфликта. Об этом заявил в Киеве индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, пишет РИА Новости.

«Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского. — Прим. ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине», — сообщил на пресс-брифинге глава МИД Индии.

По словам Джайшанкара, Индия выступает за дипломатическое решение украинского конфликта. В беседе с Зеленским Моди подчеркнул, что мирные решения не приходят на поле боя, отметил глава индийского МИД.

Джайшанкар сказал, что на этих переговорах Моди упомянул свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел в начале июля в Москве.

Глава МИД добавил, что Моди поделился собственными идеями по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине и дал понять, что Индия не во всем согласна с форматом международного саммита, который ранее прошел в Швейцарии.

Помимо украинского конфликта, лидеры Украины и Индии обсудили ситуацию с продовольствием и энергетикой.

23 августа Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.