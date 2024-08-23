Глава Белого дома Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По итогам беседы Байден пообещал, что Вашигтон передаст Украине ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того в списке военной помощи противодроновое оборудование и боеприпасы. Президент США в очередной раз заверил Зеленского в непоколебимой поддержке народа Украины. Американский президент также сообщил Зеленскому об объявленных в пятницу антироссийских санкциях, которые коснулись около 400 физических и юридических лиц.

«Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины», — уточнили в сообщении.

До этого посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что администрация Джо Байдена лжет в отношении того, что не имела информации о подготовке вторжения в Курскую область, а также в отношении политики президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ из-за подрыва «Северных потоков».