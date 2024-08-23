На Украине возмутились решением ФРГ о сокращении военной помощи

Решение немецких властей ограничить финансирование ВСУ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева. С таким заявлением выступил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в соцсети X.

До этого дипломат занимал пост посла Украины в Германии.

«Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине <…> — это армагеддон с разрушительными последствиями», — отметил Мельник.

Он пояснил, что речь идет о подмене военной помощи из бюджета сомнительными кредитами из замороженных российских активов.

В середине августа стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как средств на эти цели нет. Дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не будут утверждаться по распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца.

В пятницу, 23 августа, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен призвала Берлин прекратить дарить Украине миллиарды.

Ранее посол Украины потребовал от ФРГ найти средства на финансирование Украины.