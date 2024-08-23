Соединенные Штаты обсуждают с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России американским оружием. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что пока не принято никаких решений.

23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США воспитали Украину, поставили его на террористические рельсы.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что удары американским оружием по объектам в Курской области не противоречат политике США.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях украинских Вооруженных сил.

Ранее в Госдуме предрекли бегство руководства Украины из Киева.