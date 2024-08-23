Захарова пообещала ответить на предательство Берлина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы »Росмолодежь. События» заявила, что предательство Берлина, который начал поставлять вооружения Киеву, никогда не останется безнаказанным. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия построила газопровод в Германию, чтобы экономика ФРГ развивалась, а сейчас власти этой страны поставляют Украине танки и вооружения, чтобы их использовали против РФ.

«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю», — сказала Захарова.

22 августа президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с заявлениями террористов. Москва также продолжает обвинять Берлин в недостаточной прозрачности расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам».