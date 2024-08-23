В МИД РФ посоветовали каналу CNN не «качать права» в Курской области

Законодательство России на ее территории должны соблюдать все, в том числе иностранные СМИ. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление телеканала CNN о том, что его репортаж из Курской области якобы не нарушает международное право.

Дипломат обратила внимание, что США постоянно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах.

«Пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», — подчеркнула Захарова.

До этого представитель МИД России сообщила, что правоохранительные органы дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

22 августа стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Ранее американский журналист назвал цель западных СМИ в Курской области.