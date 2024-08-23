Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии допустили появление в стране однопартийного парламента

Премьер Грузии Кобахидзе допустил появление в стране однопартийного парламента

close
100%
РИА «Новости»

Предание суду партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» может повлечь лишение депутатских мандатов ее членов. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд». Глава грузинского кабмина также отверг возможную критику Запада в случае появления в стране однопартийного парламента.

В этой связи он указал, что «молдавский парламент практически является однопартийным, однако все его приветствуют».

«Стандарты должны быть едиными для всех стран-кандидатов — Грузии, Молдавии, Украины», — сказал Кобахидзе.

До этого стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить партию «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

«Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — заявили в объединении.

Ранее в Грузии объявили о завершении эпохи внешнего управления страной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами