Власти Грузии допустили появление в стране однопартийного парламента

Предание суду партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» может повлечь лишение депутатских мандатов ее членов. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд». Глава грузинского кабмина также отверг возможную критику Запада в случае появления в стране однопартийного парламента.

В этой связи он указал, что «молдавский парламент практически является однопартийным, однако все его приветствуют».

«Стандарты должны быть едиными для всех стран-кандидатов — Грузии, Молдавии, Украины», — сказал Кобахидзе.

До этого стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить партию «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

«Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — заявили в объединении.

Ранее в Грузии объявили о завершении эпохи внешнего управления страной.