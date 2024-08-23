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В Финляндии заговорили о новом дружественном договоре с Россией

Профессор Малинен заявил, что Финляндии нужен новый дружественный договор с РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Финляндии необходим новый дружественный договор с Россией. С таким заявлением выступил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

«Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией», — отметил политический аналитик.

По его мнению, финским властям необходимо дать российскому руководству понять, что территория североевропейской страны ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на РФ.

До этого стало известно, что НАТО собирается развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание, что это связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

Ранее в Норвегии заявили, что НАТО провоцирует начало третьей мировой войны.

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