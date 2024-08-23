Моди заявил о готовности поспособствовать достижению мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время визита на Украину, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Нужно двигаться в направлении диалога... обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта», — сказал он.

Моди отметил, что прибыл в страну с посланием о мире. По его словам, вооруженный конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.

До этого Нарендра Моди в ходе однодневного визита в Киев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются.

Поездка Моди стала первым визитом премьера Индии на Украину с момента ее независимости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину «историческим моментом», по его словам, стороны имеют много вопросов для сотрудничества.

Ранее Кулеба отказался от посреднических усилий Индии по конфликту на Украине.