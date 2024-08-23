Премьер Индии встретился с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе однодневного визита в Киев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК.

Стороны должны обсудить в том числе вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются.

Поездка Моди на Украину стала первым визитом премьера Индии в страну с момента ее образования.

До этого телеканал Sky News сообщал, что Моди посещает Украину с визитом спустя месяц после своей поездки в Россию, в ходе которой он был раскритикован Зеленским, назвавшим ее «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям». Авторы материала утвержали, что визит Моди на Украину является деликатным актом балансирования, демонстрирующим западным странам, что Нью-Дели занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине. В то же время Sky News пишет, что не следует ожидать многого от встречи двух лидеров.

Ранее премьер Польши раскрыл позицию Моди по конфликту на Украине.