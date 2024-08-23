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В Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС

Сенатор Климов: при успешной атаке Украины по АЭС в катастрофе обвинят Россию

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Илья Питалев/РИА Новости

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по Курской и Запорожской АЭС необходимы, чтобы затем обвинить Россию в возможной катастрофе. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.Ru».

«Они хотят потом обвинить нас в возможной катастрофе: поднялся уровень радиации — значит, русские виноваты. Украина понимает, что в случае подобной ЧС будет начато расследование, направлена комиссия, а итоговый доклад могут подготовить только через год-два», — сказал Климов.

Он напомнил, что взрыв на «Северных потоках» произошел в 2022 году, а разбираться в причинах начали спустя два года. В случае с потенциальной аварией на АЭС будет так же, считает сенатор.

По его словам, за промежуток времени может многое измениться и настоящие виновники не понесут наказания. На Украине никто не думает о последствиях своих действий, поскольку у местной власти присутствует только инстинктивное желание продлить свое существование, уточнил Климов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Цель данной провокации ВСУ заключается в том, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, отметили в оборонном ведомстве. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих преступных планов.

Ранее в МИД РФ назвали актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать дроном Курскую АЭС.

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