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В Киеве вновь заявили о возможном приглашении РФ на конференцию по Украине

Ермак вновь заявил о возможности пригласить РФ на новую конференцию по Украине

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Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вновь заявил о возможности пригласить представителя России на новую конференцию по Украине. Об этом он рассказал в интервью India Today.

Он отметил, что по итогам первой конференции будет выработан план урегулирования, который на второй конференции можно будет представить России.

19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления о привлечении российской стороны к участию в рабочих группах после саммита по Украине в Швейцарии делаются «от лукавого», для Москвы данный процесс неприемлем.

По его словам, речь идет о неприемлемом для России бюргенштокском процессе, который имеет единственную цель: продвигать ультиматум под названием «формула Зеленского».

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Лавров назвал слухами сообщения о тайных контактах РФ и Украины.

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