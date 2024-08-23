В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

Правительство России в сентябре этого года внесет в Государственную думу законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«В сентябре внесем», — сказал министр.

Других подробностей он не привел.

В июле сообщалось, что в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российских гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения. Также в новом законопроекте предлагается предусмотреть правило, чтобы авторы публичных Telegram-каналов с аудиторией более 1000 человек передавали сведения о себе в Роскомнадзор. По мнению депутата Госдумы Артема Кирьянова, законопроект поможет соблюдать баланс между интересами государства и общества. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МТС рассказали о новых возможностях избавиться от спам-звонков.