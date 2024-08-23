Практически все крупнейшие западные СМИ находятся под контролем власти. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил американский журналист Джон Вароли, комментируя визиты иностранных репортеров в Курскую область. По его словам, в США пресса работает по заказу спецслужб.

«То, что сейчас происходит в Курске, — это действительно информационная война. Это психологическая война против вашего народа. Я считаю, что это план наших американских спецслужб. Ну понятно, вместе с европейскими, другими спецслужбами натовских стран. Цель какая? Они хотят показать якобы слабую Россию», — рассказал Вароли.

При этом он обратил внимание, что кадры с уничтоженной западной техникой иностранная пресса намеренно во внимание не берет.

19 августа The Washington Post сообщила о том, что ее журналисты и фотограф прибыли в город Суджу Курской области вместе с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день российский МИД предупредил, что Москва фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, пообещав, что в отношении нарушителей будут приняты меры.

22 августа стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Ранее в МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области.