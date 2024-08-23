Бывший военный раскрыл планы ВСУ в Курской области

Генерал-майор австралийской армии в отставке и военный стратег Мик Райан считает, что стратегический замысел ВСУ на территории Курской области заключается в попытке расширить масштаб вторжения, а не в желании прорваться вглубь российского региона. Его слова приводит The Wall Street Journal.

«Украина расширяет зону своего вторжения, а не стремится к более глубокому наступлению, которое было бы легче отрезать [ударами ВС РФ по флангам украинской группировки]. [ВСУ] удерживают территорию, которая находится ближе к Украине и которую легче оборонять», — указал аналитик.

Райан подчеркнул, что на данный момент ВС РФ обладают временем и возможностями, чтобы адекватно оценить развитие событий в Курской области и принять необходимые решения, которые остановят наступление украинских военных.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее посол в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет.