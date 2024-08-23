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Посол России в США встретится с представителями госдепа

Посол Антонов рассказал о предстоящей встрече с представителями госдепа США

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

В ближайшее время посол России в США Анатолий Антонов проведет встречу с представителями Государственного департамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, в настоящее время контакты с администрацией США в целом носят лишь эпизодический характер. Однако недавно состоялась встреча с представителями Белого дома, теперь намечена встреча с представителями госдепа.

Антонов пояснил, что «очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются», а если они и происходят — то затем, чтобы «чиновники Белого дома или госдепа смогли вручить нам очередной демарш» и затем отчитаться об этом перед собственным руководством.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгнуться в Курскую область. Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Ранее посол в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет.

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