Власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

Власти Палестины не собираются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.

По его словам, Палестина не является одной из сторон в конфликте. В случае с темой прекращения огня между ХАМАС и Израилем представители государства также не собираются участвовать.

Спецпосланник Аббаса при этом добавил, что правительство Палестины станет ключевым участником переговоров тогда, когда дискуссию сосредоточат на том, как будет построена жизнь после урегулирования конфликта. В частности, кто будет управлять КПП «Рафах», а также в обсуждении реконструкции Газы.

До этого Рияд аль-Малики заявил о возможной масштабной израильской операции на Западном берегу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.