Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Также посол подчеркнул, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области не создаст никакой «буферной зоны» на российской территории. Он также отметил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу этой операции.

Антонов убежден, что напавшие на Курскую область бойцы ВСУ, несомненно, будут уничтожены. По его мнению, России надо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите нашей Родины».

Американский политолог Джон Миршаймер полагает, что нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Киева в конфликте.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.