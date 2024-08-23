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Антонов напомнил о решении Путина касательно атаки ВСУ на Курскую область

Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на нападение на Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Также посол подчеркнул, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области не создаст никакой «буферной зоны» на российской территории. Он также отметил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу этой операции.

Антонов убежден, что напавшие на Курскую область бойцы ВСУ, несомненно, будут уничтожены. По его мнению, России надо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите нашей Родины».

Американский политолог Джон Миршаймер полагает, что нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Киева в конфликте.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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