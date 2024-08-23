Трамп составил «список достижений» администрации Байдена

Кандидат в президенты США Дональд Трамп включил в «список достижений» действующей администрации США высокую инфляцию в Америке и военный конфликт на Украине. Запись размещена на странице политика в соцсети Truth Social.

Помимо этого к «достижениям» президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис Трамп отнес вывод американских войск из Афганистана, конфликт в секторе Газа, вторжение 15 млн нелегальных мигрантов на территорию США, резкий рост преступности, а также рекордный рост потребительской задолженности и высокие цены на бензин.

Трамп также обвинил действующую администрацию Белого дома во лжи о физическом и умственном состоянии президента Джо Байдена и нападках на политических конкурентов с использованием властных полномочий (то есть «попытках заключить в тюрьму» самого Трампа).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными соперниками на них являются Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией.

Ранее в конгрессе заявили об угрожающих США последствиях в случае избрания Харрис.