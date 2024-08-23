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Посол Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ

Посол Антонов: Путин принял решение по вылазке ВСУ, Киев ждет суровое наказание

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Wong Maye-E/AP

Российские власти приняли решение об ответе на вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

По словам российского дипломата, »Киев ожидает суровое наказание».

«Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — подчеркнул Антонов.

Также посол убежден, что напавшие на Курскую область бойцы ВСУ, несомненно, будут уничтожены. По его мнению, России надо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите нашей Родины».

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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