Харрис официально вступила в президентскую гонку от демократов

Вице-президент США Камала Харрис официально приняла номинацию и согласилась баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Об этом она объявила во время выступления на национальном съезде демократов в Чикаго, трансляцию ведет газета The New York Times.

В своем выступлении Харрис отметила, что принимает номинацию от Демократической партии «от имени всех, чья история может быть написана только в величайшей стране на Земле». Она поклялась стать президентом, «который объединит нас вокруг наших самых высоких стремлений».

Харрис также выразила мнение о своем сопернике, республиканце Дональде Трампе. Она назвала его «несерьезным человеком» и подчеркнула, что его возвращение в Белый дом может привести к «крайне серьезным» последствиям.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.