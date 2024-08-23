Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ считает, что политика Байдена будет продолжена

Антонов заявил, что политика Байдена по отношению к Украине будет продолжена

close
100%
Evan Vucci/Reuters

Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и конфликту с Россией продолжится. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Посол считает, что американская администрация пытается балансировать на грани войны и мира, поставляя оружие Украине, и проверяя российскую сторону «на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

«Вы говорили про оставшиеся месяцы [на посту] у президента [США Джо] Байдена, я думаю, что эта политика будет продолжена», — сказал Антонов.

Глава российской дипмиссии назвал блефом заявления о том, что Вашингтон не разрешает Киеву использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Джо Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», так как ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов.

Ранее советник Трампа допустил его звонок Путину для урегулирования по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами