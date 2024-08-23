Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и конфликту с Россией продолжится. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Посол считает, что американская администрация пытается балансировать на грани войны и мира, поставляя оружие Украине, и проверяя российскую сторону «на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

«Вы говорили про оставшиеся месяцы [на посту] у президента [США Джо] Байдена, я думаю, что эта политика будет продолжена», — сказал Антонов.

Глава российской дипмиссии назвал блефом заявления о том, что Вашингтон не разрешает Киеву использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Джо Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», так как ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов.

Ранее советник Трампа допустил его звонок Путину для урегулирования по Украине.