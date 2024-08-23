В СДПГ объяснили размещение ракет США в Германии отсутствием защиты от оружия РФ

Решение о размещении американских ракет на территории Германии было принято в связи с тем, что в Европе отсутствует эффективная защита от угроз, в том числе российского оружия. Об этом заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП), Саскиа Эскен в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«У нас в Европе в настоящее время нет эффективной защиты от непосредственной угрозы, особенно со стороны российского оружия, дислоцированного в Калининграде, которое может достичь целей в Германии в течение нескольких минут», — сказала Эскен, отметив, что из-за этого также была выдвинута европейская инициатива по общей противовоздушной обороне.

Германия считает необходимым отреагировать «на эту вполне реальную угрозу, разместив американские ракеты на существующих американских объектах на западе ФРГ до тех пор, пока этот защитный щит не станет эффективным».

Сопредседатель СДПГ также раскритиковала лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сару Вагенкнехт за слова о том, что политик сформирует коалицию только с партиями, которые не поддерживают размещение американских ракет на немецкой территории.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Журнал Spiegel писал, что президиум СДПГ поддержал размещение ракет лишь в западной части страны.

Ранее Бербок объяснила необходимость наличия американских ракет в ФРГ угрозой от России.